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Поклонников шокировала оскверненная могила солиста «Короля и Шута» в Петербурге: «Полный беспредел»

Поклонников шокировала оскверненная могила солиста «Короля и Шута» в Петербурге: «Полный беспредел»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля, ФедералПресс. Вандалы разгромили могилу Михаила Горшенева в Петербурге. В социальных сетях граждане отметили, что цветы разбросаны, а портреты солиста группы «Король и Шут» разрисованы.

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