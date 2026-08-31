Россиянки готовы простить мужчин за 50 тысяч

Почти треть россиянок считают подарок стоимостью 50–100 тыс. рублей значимым жестом для того, чтобы простить партнера после серьезной ссоры, а 40% называют достаточной сумму 25–50 тыс.
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