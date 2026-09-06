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Татар-информ

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Спортивный директор «Рубина» Дзюба подтвердил трансфер Олейникова

Спортивный директор «Рубина» Дзюба подтвердил трансфер Олейникова

Фото: pfcks.ru Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба официально прокомментировал информацию о переходе полузащитника сборной России Ивана Олейникова из «Крыльев Советов».

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