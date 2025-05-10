В Татарстане реальные зарплаты выросли на 11,5%

За первые два месяца 2025 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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