Соболенко в платье с иллюзией живота, роковая Серена, неопытная Гауфф – на тусовке после «Оскара»

После того, как на прошлогодней постоскаровской вечеринке не было ни одного действующего теннисиста, в 2025-м наконец подросло новое поколение звездных игроков, удостоенных приглашения на главную голливудскую тусовку.
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