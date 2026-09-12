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Выборы в России — 2026: инструкция, даты и главные факты

Выборы в России — 2026: инструкция, даты и главные факты

МОСКВА (ИА Реалист). Центральная избирательная комиссия России завершает подготовку к единому дню голосования, который в этом году растянется на три дня — с 18 по 20 сентября.

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