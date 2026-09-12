Выборы в России — 2026: инструкция, даты и главные факты

МОСКВА (ИА Реалист). Центральная избирательная комиссия России завершает подготовку к единому дню голосования, который в этом году растянется на три дня — с 18 по 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Иранские удары ра...
- T Трамп зачищает Ла...
- Символ российской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым