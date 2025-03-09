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В Новосибирске магазин оштрафовали за использование характерного обозначения "585 Золотой"

В Новосибирске магазин оштрафовали за использование характерного обозначения "585 Золотой"

Компания торговала под видом точки популярной сети магазинов ювелирных изделий.В Новосибирске УФАС оштрафовало компанию, выдававшую себя за магазин сети "585 Золотой".

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