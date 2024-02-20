Обслуживание автомобилей в России подорожало на 72%

Эксперты «Контур.Маркета» изучили более 60 тыс. чеков автомастерских и автомагазинов по всей России. Сравнивались данные за январь 2024 года с тем же периодом 2023 и 2022 годов, чтобы выявить как подорожало обслуживание машин.
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