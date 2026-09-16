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Мбаппе назвал «сыном шлюхи» Вильяра и сказал «я #### твою мать». Судья дал желтую хавбеку «Эльче», схватившему форварда «Реала» за горло

Нападающий «Реала»  Килиан Мбаппе грубо оскорбил полузащитника « Эльче »  Гонсало Вильяра . « Мадрид » вчера на выезде в рамках 6-го тура Ла Лиги одолел идущий последним в таблице клуб благодаря голу в добавленное время (3:2).

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