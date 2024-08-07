Маша Распутина откровенно высказалась о препятствии Пугачевой ее карьере

Фото: news.myseldon.com Маша Распутина откровенно высказалась о противодействии Аллы Пугачёвой её творческой карьере Известная российская исполнительница Маша Распутина открыто поделилась своим мнением относительно предполагаемых препятствий на пути её творческого развития, чинимых легендарной Аллой Пугачёвой.
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