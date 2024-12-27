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Царьград

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СК РФ предъявил обвинения экс-главам администраций президентов Украины

СК РФ предъявил обвинения экс-главам администраций президентов Украины

Следственный комитет России предъявил обвинения Игорю Райнину и Андрею Богдану, бывшим руководителям администраций украинских президентов, за их роль в обстрелах Донбасса, приведших к жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

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