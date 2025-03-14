Депутат Колесник: переброска в ДНР польских наемников направлена на срыв переговоров

Член комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал переброску в Донецкую Народную Республику (ДНР) польских наемников, отметив, что раньше Украина пыталась втянуть НАТО в конфликт, а теперь этим занимаются отдельные страны.