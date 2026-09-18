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Продавцы получают защиту от маркетплейсов, что повлияет на цены и акции

Продавцы получают защиту от маркетплейсов, что повлияет на цены и акции

С 1 октября продавцы получают защиту от маркетплейсов, что потенциально значит появление изменений для цен и акций.

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