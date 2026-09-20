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ИА Регнум

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Пенсионерка четыре дня пролежала на полу с инсультом из-за отказа в помощи

Пенсионерка четыре дня пролежала на полу с инсультом из-за отказа в помощи

В Кохме Ивановской области пенсионерка четыре дня пролежала на полу с инсультом после отказа службы спасения приехать.

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