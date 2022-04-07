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В Омской области разработали трёхлетнюю программу по сохранению уровня занятости населения

В Омской области разработали трёхлетнюю программу по сохранению уровня занятости населения

В Омской области разработали дорожную карту, направленную на сохранение уровня занятости населения. Программа рассчитана на период с 2022-го по 2024 год и направлена на стимулирование экономической активности населения, повышение профессионального уровня трудовых ресурсов и создание в Омской области условий для рационального использование кадрового потенциала.

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