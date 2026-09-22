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Глава Минобороны Польши заявил о готовности помочь Литве с эвакуацией

Глава Минобороны Польши заявил о готовности помочь Литве с эвакуацией

Польша поможет Литве с эвакуацией в случае «российского нападения», заявил вице-премьер и глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, 22 сентября сообщает RMF24.

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