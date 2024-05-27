Уникальная модель

В 2024 году отмечается 15-летие праймериз в «Единой Росси». Солидный возраст. Подходящее время вспомнить, зачем предварительное голосование появилось, как оно развивалось и почему укоренилось в российской политике.
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