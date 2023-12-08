Житель Сак целый месяц незаметно крал у своей новой возлюбленной золотые украшения

В Саках сотрудники патрульно-постовой службы задержали 44-летнего подозреваемого в краже ювелирных изделий Фото: пресс-служба МВД по РКВ полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже ювелирных украшений.
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