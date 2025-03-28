Группа Sex Pistols отправится в тур впервые за 22 года

Культовая британская панк-рок-группа Sex Pistols отправится в тур по Северной Америке. Коллектив, отмечающий в этом году 50-летие со дня создания, вновь объединился для совместных концертов впервые с 2003 года, Associated Press.
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