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Регионы России

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Лула и Болсонару выходят во второй тур президентских выборов в Бразилии

Лула и Болсонару выходят во второй тур президентских выборов в Бразилии

Общие выборы в Бразилии прошли 4 октября, в них участвовали 12 кандидатов. Никакой кандидат не смог получить более 50% голосов в первом туре, что приводит к необходимости проведения второго тура.

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