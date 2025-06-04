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Царьград

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Атаками на аэродромы России Зеленский поставил под угрозу военную поддержку Украины

Атаками на аэродромы России Зеленский поставил под угрозу военную поддержку Украины

Когда Киев совершает атаки на территории России, ему "аплодируют" в Европе, однако вскоре наступает прозрение.

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