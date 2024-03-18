Как человечество чудом избежало Третьей мировой войны

Третья мировая война. На фоне нынешних геополитических событий данный термин употребляется все чаще. При этом со времен Второй мировой мир уже не единожды оказывался на грани нового масштабного конфликта, но при этом чудом его избежал.
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