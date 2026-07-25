Новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром должно было наложить вето на 21-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что он наносит ущерб интересам не только самой Венгрии, но и всех европейских стран.
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