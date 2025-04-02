Виктор Мараховский: "Скоро дышать будем только с их разрешения!"

Инициатива властей предоставить четырём кладбищам в Кишиневе статус памятников, охраняемых государством, приведет к тому, что любые работы, включая установку креста или памятной плиты, будут требовать предварительного согласования с Министерством культуры, что принесет гражданам массу проблем.
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