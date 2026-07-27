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Калужские новости

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В Калуге с 21 по 26 августа пройдет финал чемпионата «Профессионалы»

В Калуге с 21 по 26 августа пройдет финал чемпионата «Профессионалы»

В финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге примут участие около 150 конкурсантов и 300 экспертов, которые будут соревноваться по 14 компетенциям, включая промышленную робототехнику и инженерию космических систем.

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