В Калуге с 21 по 26 августа пройдет финал чемпионата «Профессионалы»

В финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге примут участие около 150 конкурсантов и 300 экспертов, которые будут соревноваться по 14 компетенциям, включая промышленную робототехнику и инженерию космических систем.
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