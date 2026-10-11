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МИД России осудил ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

МИД России осудил ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Министерство иностранных дел России выступило с официальным заявлением в связи с массированным ракетным обстрелом международного аэропорта имени Короля Халеда в Эр-Рияде, произошедшим 10 октября.

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