Повар «Савон-К» задержан по делу о массовом отравлении продуктами «Кухни на районе»

<!–Категория: –> Повар компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов, задержан по делу о массовом отравлении людей едой из «Кухни на районе», говорится в сообщении СК РФ.
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