Ученые из японского Центра наноархитектурных материалов обнаружили, что атомные выступы могут более чем в тысячу раз облегчить движение квантовых вихрей в сверхпроводниках, открывая перспективы для создания более эффективной электроники.
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