Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал утверждать более жесткие ограничения против России в рамках нового пакета санкций, поскольку такой шаг имел бы нежелательные последствия.
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Где есть выгода, там всегда присутствует США с "благими" намерениями! Не считаясь с правом они превратили Венесуэлу в свой придаток ради нефти. И "демократия" в ЕС проглотила этот факт без обсуждения.