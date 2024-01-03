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Трамп подал апелляцию на решение о запрете его участия в праймериз в штате Мэн

Трамп подал апелляцию на решение о запрете его участия в праймериз в штате Мэн

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз не допустила его до участия в местных праймериз в 2024 году. По ее мнению, роль Трампа в нападении на Капитолий в январе 2021 года в соответствии с 14-й поправкой Конституции США лишает его права баллотироваться на второй президентский срокПредвыборный штаб экс-президента США обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которая на прошлой неделе не допустила его до участия в местных праймериз в 2024 году.

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