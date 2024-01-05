Кулеба посоветовал украинцам «не кипишевать» из-за заявлений США о сокращении помощи Украине

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны не паниковать и не впадать в состояние агонии и депрессии из-за заявлений представителя Госдепа США о снижении уровня поддержки киевского режима.