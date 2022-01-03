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В Хабаровском крае от COVID-19 скончались еще пять человек

В Хабаровском крае от COVID-19 скончались еще пять человек

За 2 января в Хабаровском крае было диагностировано 3154 новых случаев заражения COVID-19. Кислородную поддержку продолжают получать 1079 пациентов.

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