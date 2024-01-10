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Newsweek предупредил Киев о новом русском беспилотнике: "Ночной кошмар"

Newsweek предупредил Киев о новом русском беспилотнике: "Ночной кошмар"

Модернизированные БПЛА "Куб" станут новой проблемой Украины, уверены американские журналистыОбновленная версия беспилотного летательного аппарата ВС России "Куб" доставит Украине много проблем и станет для ВСУ настоящим "ночным кошмаром".

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