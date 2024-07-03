Правительство внесло поправки к налоговому пакету

Кабинет министров внес в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта. В рамках поправок планируется расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники, предоставление налоговых стимулов для малых технологических компаний, уточнения в части налога на доходы физический лиц, а также преобразование «курортного сбора» в «туристический налог».
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