«МЮ» купит де Йонга у «Барсы» за 75+ млн евро в ближайшие недели. Хави одобрил продажу (Cuatro)

Френки де Йонг может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны». По данным Cuatro, в ближайшие недели полузащитник станет игроком английского клуба.

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