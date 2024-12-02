Нефтепровод "Дружба" мог быть повреждён в результате диверсии

Польский оператор не исключает, что трубопровод могли повредить намеренно.По информации Государственной пожарной службы Польши, в районе Пнево (Великопольское воеводство) произошла утечка из нефтепровода "Дружба".
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