Правда вскрылась: Такер Карлсон о крупнейшей мистификации последних лет

Американский телеведущий Такер Карлсон высказался о величайшей мистификации последних лет — якобы убийстве чернокожего наркомана Джорджа Флойда, которое породило волну протестов и мощное движение Black lives matter, которое поставило белых на колени во всем западном мире.
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