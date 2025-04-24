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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Грин получил неспортивный фол 1-й степени за удар локтем в лицо Дрэймонда Грина

2-й матч серии «Хьюстона» с «Голден Стэйт» прошел в жесткой борьбе. За 7 минут до конца встречи защитник «Рокетс» Джейлен Грин отмахнулся от форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина во время борьбы без мяча и попал локтем ему в лицо.

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