Кто такая святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам?

25 января в России отмечают Татьянин день – христианский и народный праздник, который совпадает с Днём студенчества День российского студенчества и День почитания великомученицы Татьяны Римской отмечают в России 25 января.
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