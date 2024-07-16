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Царьград

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Банки сообщили о скрытом конфликте с Минобороны из-за запуска реестра электронных повесток

Банки сообщили о скрытом конфликте с Минобороны из-за запуска реестра электронных повесток

Банкиры пока не понимают как им выполнять все нормы, связанные с реестром электронных повесток призывникам.

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