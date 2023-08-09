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Где смотреть Бенфика – Порту, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Португалии 9 августа

В среду, 9 августа, сыграют Бенфика и Порту в рамках Суперкубка Португалии. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Авейру».

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