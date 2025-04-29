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Царьград

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В Новосибирске оправдали полицейского после убийства мигрантом 17-летней девушки

В Новосибирске оправдали полицейского после убийства мигрантом 17-летней девушки

Бывшего участкового отдела полиции №10 "Советский" обвиняли в халатности.Суд в Новосибирске оправдал экс-участкового отдела полиции Советского района Анатолия Саушкина.

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