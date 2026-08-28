Пресс-конференция о Международной медиапремии «Честный взгляд» 2026 года

Международная медиапремия «Честный взгляд» проводится в 2026 году уже в пятый раз. Конкурс направлен на поддержку лучших информационных проектов зарубежных СМИ, а также журналистов, авторов и блогеров, освещающих темы культурного, гуманитарного и экономического сотрудничества России с другими странами.
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