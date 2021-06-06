Закон и Порядок

135 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    США - Свиньи Шибко Агрессивны.Аббревиатуру США ...
  • Александр Рожков
    Да я не не отказал бы, я человек добрый. Но они стеснительные какие то. боятся спросить. А сами то......Россия выкинула з...
  • Василий
    Всё просто - некому было совет подать. Где же вы раньше были?Россия выкинула з...

"...мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю" - Путин В.В. О ком это он.

"...мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю" - Путин В.В. О ком это он.

"Фанера" Прикрытый фанерой Мавзолей Ленина всегда вызывал чувство безмерного удивления и досады. Да и сам парад, несмотря на его основательность, высокий уровень подготовки и проведения, перестал вызывать такой же интерес и радость, как раньше.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Василий Киташов
Драпировка Мавзолея превращает 9 мая в насмешку над СССР. Ну не буржуйский это праздник, конечно, - вот и праздновали бы так свою победу 12 июня... задрапировано. А у кого 9 мая праздник, - те и без таких парадов отметят, по-русски.
Gennady ANTONOV
Смысл суровый - не будь СОЮЗА И МАВЗОЛЕЯ - небыло б войны. ЗА что боролись на то и напоролись - путинизм в действии - на словах одно - а на деле всё наоборот. К чему славеса о величии ПОБЕДЫ - если в принципе идёт активная борьба против СОВЕТСКОЙ идеологии за её недосыпания и недоедания во время кровавой бойни за право жить и победть. МАВЗОЛЕЙ - это не просто усыпальница ВОЖДЕЙ РЕВОЛЮЦИИ - место священных РИТУАЛОВ НАРОДА в дни особенных торжеств и печалий - так было всегда при открытом МАВЗОЛЕЕ с полным присутствием ПРАВИТЕЛЬСТВА - и если у правителя другие мысли и действия - это временно - всё переменится - ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ С НАРОДОМ - с его чаяниями и по-жизненными требованиями.

Картина дня

наверх