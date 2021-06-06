"...мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю" - Путин В.В. О ком это он.

"Фанера" Прикрытый фанерой Мавзолей Ленина всегда вызывал чувство безмерного удивления и досады. Да и сам парад, несмотря на его основательность, высокий уровень подготовки и проведения, перестал вызывать такой же интерес и радость, как раньше.