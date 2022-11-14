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Россия может изменить котировки нефти Urals в следующем году

Россия может изменить котировки нефти Urals в следующем году

Минфин России в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на использование других котировок, сообщило министерство.

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