Россия может изменить котировки нефти Urals в следующем году

Минфин России в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на использование других котировок, сообщило министерство.
Минфин России в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на использование других котировок, сообщило министерство.
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