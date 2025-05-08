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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о «Локо»: «Надо тренера подписывать, а не игрока. Ощущение, что Галактионов выходит на матч как на расстрел. С таким выражением лица невозможно выиграть»

Губерниев о «Локо»: «Надо тренера подписывать, а не игрока. Ощущение, что Галактионов выходит на матч как на расстрел. С таким выражением лица невозможно выиграть»

– Если бы у вас была возможность подписать в «Локомотив» любого игрока, кого бы вы выбрали? – У меня есть ощущение, что надо тренера подписывать, а не игрока.

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