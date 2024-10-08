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«Арсенал» шел бы 8-м в таблице АПЛ по ожидаемым очкам, «Челси» – 2-м, «Тоттенхэм» – 4-м, «МЮ» – 10-м

Opta опубликовала вариант турнирной таблицы АПЛ после семи туров, основанной на этой информации. Модель ожидаемых очков учитывает количество голов, забитых командой в каждом матче на основе ожидаемого значения голов (xG) и значения каждого сделанного удара.

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