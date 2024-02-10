Столтенберг призвал членов НАТО готовиться к конфликту с Россией на десятки лет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Североатлантический альянс должен подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может продлиться десятилетия.
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