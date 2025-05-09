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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тонали остается приоритетной целью «Ювентуса». Флорентину из «Бенфики» и Эдерсона из «Аталанты» тоже рассматривают

Тонали остается приоритетной целью «Ювентуса». Флорентину из «Бенфики» и Эдерсона из «Аталанты» тоже рассматривают

В рамках летнего трансферного окна клуб обозначил две главных цели: замена Душану Влаховичу в атаке и укрепление полузащиты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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