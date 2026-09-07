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Регионы России

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Xiaomi представила первый широкий складной смартфон 18 Fold

Xiaomi представила первый широкий складной смартфон 18 Fold

Компания Xiaomi анонсировала свой первый широкий складной смартфон — модель 18 Fold, которая станет прямым конкурентом Huawei Pura X Max, Samsung Galaxy Z Fold 8 и в будущем Apple iPhone Ultra.

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